Бывший полузащитник «Атлетико» Габи объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что он станет помощником главного тренера команды Диего Симеоне в следующем сезоне. Габи является воспитанником «Атлетико» и провел в первой команде «рохибланкос» 11 сезонов, отыграв 413 поединков.

— Когда я начинал играть в футбол, никогда не думал, что мои мечты могут сбыться, — написал 37-летний Габи в Instagram. — Сегодня тот самый день, чтобы поставить точку и завершить карьеру футболиста. Я бы хотел поблагодарить всех людей, которые стали частью моего пути: всех товарищей по команде, тренеров, работников всех команд и, конечно же, мою семью и друзей, которые никогда не позволяли мне опустить руки в трудные моменты. А также всех болельщиков, которые требовали от меня быть лучше не только на поле, но и вне его.

Футбол дал мне возможность остаться в памяти людей, и это, несомненно, самое большое, что я приобрел. Пришло время позаботиться о своей семье. Спасибо всем.