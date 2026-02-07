Футболисты и тренеры «Райо Вальекано» подали жалобу на состояние газона и инфраструктуру домашнего стадиона

Группа игроков и тренеров «Райо Вальекано» направила жалобу в Ассоциацию испанских футболистов (AFE) на неудовлетворительное состояние домашней арены клуба — стадиона «Вальекас», сообщает издание Sport.es.

Как отмечает источник, основные претензии касаются крайне плохого качества газона, из-за которого команда уже три месяца не может проводить полноценные тренировки. Кроме того, коллектив недоволен общей инфраструктурой: в раздевалках иногда отсутствует горячая вода, помещения плохо убираются и, по мнению заявителей, не соответствуют стандартам Ла лиги.

В жалобе подчеркивается, что неудовлетворительные спортивные результаты команды в нынешнем сезоне во многом связаны именно с этими проблемами.

«Райо Вальекано» после 22 туров чемпионата Испании занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета из элитного дивизиона.