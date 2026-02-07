Футболисты и тренеры «Райо Вальекано» подали жалобу на состояние газона и инфраструктуру домашнего стадиона
Группа игроков и тренеров «Райо Вальекано» направила жалобу в Ассоциацию испанских футболистов (AFE) на неудовлетворительное состояние домашней арены клуба — стадиона «Вальекас», сообщает издание Sport.es.
Как отмечает источник, основные претензии касаются крайне плохого качества газона, из-за которого команда уже три месяца не может проводить полноценные тренировки. Кроме того, коллектив недоволен общей инфраструктурой: в раздевалках иногда отсутствует горячая вода, помещения плохо убираются и, по мнению заявителей, не соответствуют стандартам Ла лиги.
В жалобе подчеркивается, что неудовлетворительные спортивные результаты команды в нынешнем сезоне во многом связаны именно с этими проблемами.
«Райо Вальекано» после 22 туров чемпионата Испании занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета из элитного дивизиона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Эспаньол
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Севилья
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Расинг
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Эльче
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Депортиво
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Малага
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Леванте
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|3 : 0
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|2 : 1
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|2 : 2
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|3 : 0
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|1 : 1
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|2 : 0
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|21:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Марк Агуадо
Эльче
|1
|
|
Ривера Альваро Гарсия
Райо Вальекано
|1
|
|
Алекс Баэна
Атлетико
|1
|П
|
|
Мариано Диас
Алавес
|2
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|1
|
|
Гонсало Вильяр
Эльче
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|1
|1
|0
|
|
Кике Салас
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Люсьен Агуме
Севилья
|1
|0
|1