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Футболисты и тренеры «Райо Вальекано» подали жалобу на состояние газона и инфраструктуру домашнего стадиона

Алина Савинова

Группа игроков и тренеров «Райо Вальекано» направила жалобу в Ассоциацию испанских футболистов (AFE) на неудовлетворительное состояние домашней арены клуба — стадиона «Вальекас», сообщает издание Sport.es.

Как отмечает источник, основные претензии касаются крайне плохого качества газона, из-за которого команда уже три месяца не может проводить полноценные тренировки. Кроме того, коллектив недоволен общей инфраструктурой: в раздевалках иногда отсутствует горячая вода, помещения плохо убираются и, по мнению заявителей, не соответствуют стандартам Ла лиги.

В жалобе подчеркивается, что неудовлетворительные спортивные результаты команды в нынешнем сезоне во многом связаны именно с этими проблемами.

«Райо Вальекано» после 22 туров чемпионата Испании занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета из элитного дивизиона.

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Футбол
ФК Райо Вальекано
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Эспаньол 1 1 0 0 3-0 3
2
 Алавес 1 1 0 0 3-0 3
3
 Атлетико 1 1 0 0 2-0 3
4
 Севилья 1 1 0 0 2-1 3
5
 Расинг 1 0 1 0 2-2 1
6
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
7
 Эльче 1 0 1 0 1-1 1
8
 Депортиво 1 0 1 0 1-1 1
9
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
13
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
15
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
16
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 1 0 0 1 1-2 0
18
 Малага 1 0 0 1 0-2 0
19
 Леванте 1 0 0 1 0-3 0
20
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано 2 : 1
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал 2 : 2
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте 3 : 0
17.08 22:00 Депортиво – Эльче 1 : 1
19.08 22:00 Атлетико – Малага 2 : 0
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 21:30 Сельта – Осасуна - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Марк Агуадо
Марк Агуадо

Эльче

 1
Ривера Альваро Гарсия
Ривера Альваро Гарсия

Райо Вальекано

 1
Алекс Баэна
Алекс Баэна

Атлетико

 1
П
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 2
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 1
Гонсало Вильяр
Гонсало Вильяр

Эльче

 1
И К Ж
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Кике Салас
Кике Салас

Севилья

 1 1 0
Люсьен Агуме
Люсьен Агуме

Севилья

 1 0 1
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