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Футболисты «Барселоны» воодушевлены возможным возвращением Месси в команду

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Многие футболисты «Барселоны» воодушевлены возможным возращением форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонскую команду, сообщает Diario Sport.

По информации издания, главный тренер команды Хави уже сообщил игрокам, что аргентинский форвард сможет в скором времени вернутся в клуб.

20 апреля появилась информация, что каталонцы предложили Месси контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за парижский клуб 35 матчей, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.

Лионель Месси
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 23 4 2 53-9 73
2
 Реал 29 19 5 5 61-24 62
3
 Атлетико 29 18 6 5 47-21 60
4
 Р. Сосьедад 29 15 6 8 37-28 51
5
 Бетис 29 14 6 9 37-30 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 29 12 7 10 40-29 43
8
 Р. Вальекано 29 10 10 9 35-34 40
9
 Жирона 29 10 8 11 44-42 38
10
 Осасуна 29 10 8 11 25-30 38
11
 Мальорка 29 10 7 12 26-30 37
12
 Сельта 29 9 9 11 36-40 36
13
 Севилья 29 9 8 12 35-44 35
14
 Вальядолид 29 9 5 15 25-48 32
15
 Хетафе 29 7 10 12 27-36 31
16
 Кадис 29 7 10 12 23-42 31
17
 Альмерия 29 8 6 15 35-50 30
18
 Валенсия 29 7 6 16 30-36 27
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 Эспаньол 29 6 9 14 35-49 27
20
 Эльче 29 2 7 20 20-59 13
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Эспаньол – Кадис
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