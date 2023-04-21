Футболисты «Барселоны» воодушевлены возможным возвращением Месси в команду

Многие футболисты «Барселоны» воодушевлены возможным возращением форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонскую команду, сообщает Diario Sport.

По информации издания, главный тренер команды Хави уже сообщил игрокам, что аргентинский форвард сможет в скором времени вернутся в клуб.

20 апреля появилась информация, что каталонцы предложили Месси контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за парижский клуб 35 матчей, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.