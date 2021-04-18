Футболисты «Барселоны» стояли в очереди, чтобы сделать фото с Месси и кубком

После финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетиком» состоялась необычная фотосессия. Футболисты каталонской команды стояли в очереди, чтобы сделать памятную фотографию с Лионелем Месси и завоеванным трофеем. Капитан «сине-гранатовых» находился рядом с кубком, а его партнеры по одному подходили для совместного фото, сообщает L'Equipe.

В финальном матче против «Атлетика» Лионель Месси записал на свой счет дубль, а «Барселона» одержала победу с крупным счетом 4:0.

Для Лионеля Месси данный трофей стал 35-м в карьере в составе «блауграны».

В Испании на счету аргентинца 10 побед в ла лиге, 7 — в Кубке, 8 — в Суперкубке страны.

На международной арене Месси выиграл 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка Европы и 3 клубных чемпионата мира.