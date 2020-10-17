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Футболисты «Барселоны» недовольны поведением клуба на переговорах по снижению зарплаты

14:48
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Игроки «Барселоны» обратились к президенту каталонского клуба Жозепу Бартомеу с претензией по поводу переговоров о возможном снижении зарплаты футболистов, сообщает Sport.es.

По информации источника, в письме игроки выразили недовольство тем, что им сообщили о переговорах по электронной почте, хотя те находились в расположении своих сборных. Также, футболисты недовольны нехваткой информации по вопросу о сокращении зарплат.

Кроме того, команда хочет большего представительства в переговорах, в то время, как клуб предлагает вести переговоры через одного игрока.

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