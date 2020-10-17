Футболисты «Барселоны» недовольны поведением клуба на переговорах по снижению зарплаты
Игроки «Барселоны» обратились к президенту каталонского клуба Жозепу Бартомеу с претензией по поводу переговоров о возможном снижении зарплаты футболистов, сообщает Sport.es.
По информации источника, в письме игроки выразили недовольство тем, что им сообщили о переговорах по электронной почте, хотя те находились в расположении своих сборных. Также, футболисты недовольны нехваткой информации по вопросу о сокращении зарплат.
Кроме того, команда хочет большего представительства в переговорах, в то время, как клуб предлагает вести переговоры через одного игрока.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.