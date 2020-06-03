Футболисты «Барселоны» не согласны на повторное снижение зарплаты

Игроки «Барселоны» исключают возможность повторного сокращения зарплаты по просьбе президента клуба Хосепа Марии Бартомеу. Об этом сообщает RAC1.

По данным источника, ранее президент попросил футболистов согласится на еще одно урезание жалования. Однако они ответили отказом.

Ранее каждый из игроков простил клубу более 17 процентов зарплаты. Это позволило «Барсе» сэкономить более 40 миллионов долларов. Бартомеу рассчитывал, что второе соглашение с игроками позволит сэкономить еще 10 миллионов.

До этого стало известно, что чемпионат Испании возобновится после пандемии коронавируса 11 июня. Игры будут проходить без зрителей.