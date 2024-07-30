Футболисту «Реал Сосьедад» Захаряну потребовалась операция на правой лодыжке
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки в результате перекрута, полученного во время тренировки 17 июля, сообщается на сайте команды.
Травма потребует хирургического вмешательства. В ближайшее время футболисту будет сделана операция в Барселоне.
Ранее в пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника.
Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 40 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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|Жирона
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|0
|0
|0-0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|0
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8
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|0
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10
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11
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
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38 тур
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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