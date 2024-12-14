Нападающий «Реала» Мбаппе: «Я все еще фанат «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что по-прежнему остается фанатом «ПСЖ».

«Я все еще парижанин. Но теперь только в качестве фаната», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2018 года и всего сыграл 308 матчей за французскую команду. Этим летом форвард перешел в «Реал», подписав контракт со «сливочными» до 2029-го.

12 сентября Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала «ПСЖ» выплатить 25-летнему футболисту долг по зарплате в размере 55 миллионов евро. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты со стороны парижан. Его иск был отклонен, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.