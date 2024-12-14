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Нападающий «Реала» Мбаппе: «Я все еще фанат «ПСЖ»

Алина Савинова
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что по-прежнему остается фанатом «ПСЖ».

«Я все еще парижанин. Но теперь только в качестве фаната», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2018 года и всего сыграл 308 матчей за французскую команду. Этим летом форвард перешел в «Реал», подписав контракт со «сливочными» до 2029-го.

12 сентября Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала «ПСЖ» выплатить 25-летнему футболисту долг по зарплате в размере 55 миллионов евро. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты со стороны парижан. Его иск был отклонен, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.

Источник: RMC Sport
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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«Валенсия» проиграла «Вальядолиду» и опустилась на последнее место в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
6
 Осасуна 16 6 6 4 22-25 24
7
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 16 6 4 6 22-23 22
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 16 5 4 7 17-23 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Хетафе 16 3 7 6 11-13 16
16
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
17
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
18
 Эспаньол 15 4 1 10 15-28 13
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 15 2 4 9 13-23 10
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13.12 23:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
14.12 16:00
Эспаньол – Осасуна
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Мальорка – Жирона
 - : -
14.12 20:30
Севилья – Сельта
 - : -
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Р. Вальекано – Реал
 - : -
15.12 16:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
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Алавес – Атлетик
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