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Сегодня, 20:50

Футболист «Барселоны» Ямаль стал послом ЮНИСЕФ

Алина Савинова
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Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал послом ЮНИСЕФ, сообщает пресс-служба организации.

В рамках этого события 17-летний футболист обратился к своему младшему брату Кейну.

«Сегодня я обращаюсь к тебе и к каждому ребенку во всем мире: никогда не забывайте играть», — сказал Ямаль на видео, опубликованном фондом.

ЮНИСЕФ осуществляет свои программы более чем в 190 странах и территориях. Организация занимается защитой прав детей и предоставлением им возможностей для роста и развития, в том числе в спортивных направлениях.

Ямаль является чемпионом Испании сезона-2022/23 и чемпионом Европы 2024 года.

Ламин Ямаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 0 2 40-12 33
2
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
3
 Атлетико 13 7 5 1 19-7 26
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
7
 Бетис 13 5 5 3 14-12 20
8
 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18
9
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
10
 Жирона 13 5 3 5 16-17 18
11
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
12
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Алавес 13 4 1 8 14-22 13
16
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
17
 Хетафе 13 1 7 5 8-11 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
 Вальядолид 13 2 3 8 10-25 9
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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8.11 23:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 1 : 3
9.11 16:00
Реал – Осасуна
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9.11 18:15
Вильярреал – Алавес
 3 : 0
9.11 23:00
Леганес – Севилья
 1 : 0
10.11 16:00
Бетис – Сельта
 2 : 2
10.11 18:15
Мальорка – Атлетико
 0 : 1
10.11 20:30
Хетафе – Жирона
 0 : 1
10.11 20:30
Вальядолид – Атлетик
 1 : 1
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Р. Сосьедад – Барселона
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Айосе Перес

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Вильярреал

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П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
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Рафинья

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Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

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И К Ж
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