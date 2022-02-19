Френки де Йонг: «Уход Месси из «Барселоны» был шоком. Мы все еще скучаем по нему»

Де Йонг заявил, что уход Лионеля Месси из «Барселоны» был шоком для всех

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о том, как узнал об уходе Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Прежде всего, я подумал, что это неправда. Я забирал отца и брата из аэропорта. Потом я получил сообщение: «Месси уходит из «Барселоны». Чуть позже мы получили информацию о том, что это действительно произошло. Сначала в это не верилось, хотя слухи ходили все лето. Но я никогда не воспринимал это всерьез, поэтому, когда это случилось, это было шоком.

Он был лицом клуба, поэтому когда он ушел, после всего, что он сделал для клуба, это был тяжелый удар для всех. Мы все еще скучаем по нему. Если такого человека, как он, больше нет в клубе, то все вдруг становится совсем по-другому", — приводит слова де Йонга The Guardian.

Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне 34-летний форвард сыграл за французский клуб 21 матч во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.