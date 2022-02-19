Френки де Йонг: «Уход Месси из «Барселоны» был шоком. Мы все еще скучаем по нему»
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о том, как узнал об уходе Лионеля Месси в «ПСЖ».
«Прежде всего, я подумал, что это неправда. Я забирал отца и брата из аэропорта. Потом я получил сообщение: «Месси уходит из «Барселоны». Чуть позже мы получили информацию о том, что это действительно произошло. Сначала в это не верилось, хотя слухи ходили все лето. Но я никогда не воспринимал это всерьез, поэтому, когда это случилось, это было шоком.
Он был лицом клуба, поэтому когда он ушел, после всего, что он сделал для клуба, это был тяжелый удар для всех. Мы все еще скучаем по нему. Если такого человека, как он, больше нет в клубе, то все вдруг становится совсем по-другому", — приводит слова де Йонга The Guardian.
Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне 34-летний форвард сыграл за французский клуб 21 матч во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|16
|6
|2
|48-20
|54
|
2
|Севилья
|24
|14
|8
|2
|36-16
|50
|
3
|Бетис
|24
|13
|4
|7
|45-29
|43
|
4
|Барселона
|23
|10
|9
|4
|38-27
|39
|
5
|Атлетико
|24
|11
|6
|7
|42-34
|39
|
6
|Р. Сосьедад
|23
|10
|8
|5
|24-21
|38
|
7
|Вильярреал
|24
|9
|9
|6
|38-23
|36
|
8
|Атлетик
|24
|8
|10
|6
|25-21
|34
|
9
|Осасуна
|24
|8
|8
|8
|25-27
|32
|
10
|Сельта
|24
|8
|7
|9
|28-25
|31
|
11
|Р. Вальекано
|24
|9
|4
|11
|28-29
|31
|
12
|Валенсия
|24
|7
|9
|8
|36-38
|30
|
13
|Эльче
|25
|7
|8
|10
|28-34
|29
|
14
|Эспаньол
|24
|7
|7
|10
|29-34
|28
|
15
|Мальорка
|23
|6
|8
|9
|22-36
|26
|
16
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-27
|25
|
17
|Гранада
|24
|5
|9
|10
|26-36
|24
|
18
|Алавес
|24
|5
|5
|14
|19-39
|20
|
19
|Кадис
|24
|3
|10
|11
|20-38
|19
|
20
|Леванте
|24
|2
|8
|14
|24-50
|14
|18.02
|23:00
|
Эльче – Р. Вальекано
|2 : 1
|19.02
|16:00
|
Гранада – Вильярреал
|- : -
|19.02
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|- : -
|19.02
|20:30
|
Кадис – Хетафе
|- : -
|19.02
|23:00
|
Реал – Алавес
|- : -
|20.02
|16:00
|
Эспаньол – Севилья
|- : -
|20.02
|18:15
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|20.02
|20:30
|
Бетис – Мальорка
|- : -
|20.02
|23:00
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|21.02
|23:00
|
Сельта – Леванте
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|22
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|21
|1
|7