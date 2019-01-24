Френки де Йонг: "Я вел переговоры с "ПСЖ" и "Манчестер Сити"

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг рассказал, что перед тем, как подписать контракт с "Барселоной", он вел переговоры с "ПСЖ" и "Манчестер Сити".

- Я вел переговоры с "ПСЖ". Я позвонил Максвеллу и сообщил, что не собираюсь к ним присоединяться, а мой агент рассказал об этом парижанам, - приводит слова Де Йонга NOS. - Так же у меня были переговоры с Гвардьолой насчет перехода в "Манчестер Сити". Клубы всегда стараются убедить тебя, чтобы ты перешел к ним. Я очень рад, что "Барселона" сделала так много, чтобы заполучить меня. "Барса" давно хотела меня купить, каталонцы предлагали мне контракт в прошлом году. Но у них есть своя финансовая ситуация, они не могут тратить кучу денег.

"Барселона" объявила о подписании контракта с де Йонгом. Сумма трансфера - 75 миллионов евро