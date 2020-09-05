Полузащитник Френки де Йонг поделился мнением о решении партнера по «Барселоне», аргентинского нападающего Лионеля Месси не уходить из команды в это трансферное окно.

— Лично я очень рад, что Месси останется в «Барселоне», — приводит El Espanol слова де Йонга. — Лионель — лучший футболист в мире. То, что он решил остаться, может только порадовать. Что до меня, то я не контактировал ни с кем из «Барселоны» по этому поводу. Вся эта ситуация — между Месси и клубом. Я не лез в это дело, тем более, что находился не в Барселоне. Так что я наблюдал за происходящим со стороны.