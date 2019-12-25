Френки Де Йонг: «Я должен забивать больше за «Барселону» и делать голевые передачи»

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг считает, что ему нужно увеличить результативность. 22-летний голландец в 24 матчах этого сезона забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

— Иногда я демонстрирую свои сильные качества, но могу быть намного лучше, — цитирует De Telegraaf Де Йонга. — Я не такой значимый, как в «Аяксе». Я должен забивать больше голов и делать голевые передачи.