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Френки Де Йонг: «Я должен забивать больше за «Барселону» и делать голевые передачи»

03:14
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Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг считает, что ему нужно увеличить результативность. 22-летний голландец в 24 матчах этого сезона забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

— Иногда я демонстрирую свои сильные качества, но могу быть намного лучше, — цитирует De Telegraaf Де Йонга. — Я не такой значимый, как в «Аяксе». Я должен забивать больше голов и делать голевые передачи.

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