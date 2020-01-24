Френки де Йонг: «Возможно, останусь в «Барселоне» до конца карьеры»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг считает, что может остаться в Каталонии до конца карьеры. Голландец перешел в «Барселону» из «Аякса» год назад.

— Я очень доволен и хочу играть как можно дольше, — цитирует sport.es де Йонга. — Я надеюсь на улучшение игры. У меня были взлеты и падения, я прекрасно понимаю, что могу добиться большего. Возможно, я останусь в «Барселоне» до конца карьеры. Мне всегда хотелось играть в этой команде. Не знаю, что случится в будущем, но тут я доволен всем. Куда я пойду? Нет мест лучше «Барселоны».