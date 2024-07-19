Френки де Йонг — самый высокооплачиваемый игрок ла лиги, Мбаппе — третий

Финансовый портал Capology опубликовал данные по зарплатам игроков испанской ла лиги за сезон-2024/25.

По данным портала, самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Испании является полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, зарплата которого составляет 37,5 миллиона евро в год до вычета налогов.

Вторым идет его одноклубиник Роберт Левандовски (33,3 миллиона). Новичок «Реала» Килиан Мбаппе занимает третье место (31,3).

Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. В минувшем сезоне 27-летний хавбек провел за каталонцев 30 матчей во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.