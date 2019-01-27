Френки де Йонг: "Прекрасно осознаю, что не достигну никогда уровня Кройфа"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг не собирается брать в "Барселоне" 14-й номер, под которым выступал легендарный голландец Йохан Кройф. 21-летний де Йонг перейдет в каталонский клуб летом, а сейчас 14-й номер принадлежит бразильцу Малкому, который "Барселону" может покинуть.

– Это было бы не очень умно, – цитирует Voetbal Primeur де Йонга. – Когда ты берешь такой номер, то получаешь только сравнения. А этого мне не нужно. Я далек от уровня Кройфа и никогда его не достигну. Прекрасно это осознаю.