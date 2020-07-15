Френки де Йонг попал в заявку на матч «Барселоны» впервые за месяц

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг попал в заявку команды на матч 37-го тура против «Осасуны», сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

23-летний голландец пропустил месяц из-за мышечной травмы. Единственная встреча после паузы из-за коронавируса, в которой принял участие хавбек — матч против «Мальорки» (4:0) в 28-м туре чемпионата Испании. Также, он был в заявке на матч 29-го тура против «Леганеса», который состоялся 16 июня, но в той игре так и не появился на поле.

Встреча «Барселона» — «Осасуна» состоится в четверг, 16 июля, начало — в 22.00 по московскому времени.