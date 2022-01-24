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Сегодня, 10:28

Френки де Йонг назвал важной победу «Барселоны» над «Алавесом»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о победе команды над «Алавесом» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании. Он забил единственный гол встречи.

«Очень важная победа, потому что у нас сложный период. Нам нужно прибавлять. Надо лучше контролировать мяч, особенно в гостях. Только так можно дождаться появления свободных зон, а мы же слишком спешим.

Против «Реала» мы играли неплохо. Мне грустно говорить о том, что мы гордимся матчем, в котором уступили «Реалу», поскольку поражения в «Барселоне» должны вызывать лишь разочарование.

Я чувствую себя хорошо. Люди скажут, что я хорошо сыграл, потому что забил гол, но многие из них вообще не смотрят матчи», — приводит слова де Йонга Marca.

«Барселона» набрала 35 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.marca.com/futbol/laliga-santander/alaves-barcelona-directo/2022/01/23/01_0101_20220123_173_178.html
Френки де Йонг
Футбол
ФК Алавес
ФК Барселона
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2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
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 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
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 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
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 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
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 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
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 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
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 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
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 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
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 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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22.01 16:00
Леванте – Кадис
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Вильярреал – Мальорка
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22.01 23:00
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23.01 16:00
Гранада – Осасуна
 0 : 2
23.01 18:15
Реал – Эльче
 2 : 2
23.01 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
23.01 20:30
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