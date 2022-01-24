Френки де Йонг назвал важной победу «Барселоны» над «Алавесом»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о победе команды над «Алавесом» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании. Он забил единственный гол встречи.

«Очень важная победа, потому что у нас сложный период. Нам нужно прибавлять. Надо лучше контролировать мяч, особенно в гостях. Только так можно дождаться появления свободных зон, а мы же слишком спешим.

Против «Реала» мы играли неплохо. Мне грустно говорить о том, что мы гордимся матчем, в котором уступили «Реалу», поскольку поражения в «Барселоне» должны вызывать лишь разочарование.

Я чувствую себя хорошо. Люди скажут, что я хорошо сыграл, потому что забил гол, но многие из них вообще не смотрят матчи», — приводит слова де Йонга Marca.

«Барселона» набрала 35 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице.