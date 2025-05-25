Френки де Йонг может покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно

Полузащитник Френки де Йонг может уйти из «Барселоны» в ближайшее трансферное окно, пишет Relevo.

Контракт нидерландского футболиста заканчивается 30 июня 2026 года, руководство «Барселоны» предпринимало шаги по заключению нового соглашения, чтобы гарантировать, что де Йонг не сможет уйти бесплатно в конце сезона-2025/26. Однако договориться по этому поводу не удалось.

«Барселона» не собирается активно искать новый клуб для де Йонга, но готова заключить сделку, если она будет выгодной с финансовой точки зрения.

28-летний центральный полузащитник в сезоне-2024/25 провел за «Барселону» 45 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.