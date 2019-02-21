Френки де Йонг: "Месси - величайший игрок всех времен"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг, права на которого принадлежат "Барселоне", заявил, что считает нападающего каталонского клуба Лионеля Месси величайшим игроком всех времен. 21-летний голландец присоединится к сине-гранатовым летом.

- Я рад возможности поиграть с Месси, - приводит слова де Йонга портал Goal. - С нетерпением этого жду. Думаю, он является величайший игрок всех времен. Сложно описать его качества. Он является самым совершенным футболистом. Месси хорошо работает с мячом и без него. Он создает много моментов, это просто другой уровень.

В текущем сезоне Месси провел 31 матч за "Барселону", забил 30 голов и отдал 12 результативных передач. де Йонг принял участие в 29 встречах в составе "Аякса", отметившись 3 забитыми мячами.

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