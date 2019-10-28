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Френки де Йонг и его подруга. Страстный кадр

12:02
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг опубликовал в своем Twitter фотографию со своей девушкой на фоне побережья.

— Наслаждаемся выходными в городе, — подписал хавбек фотографию.

Футболист вошел в список 30 претендентов на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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