Френки де Йонг и его подруга. Страстный кадр

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг опубликовал в своем Twitter фотографию со своей девушкой на фоне побережья.

— Наслаждаемся выходными в городе, — подписал хавбек фотографию.

Футболист вошел в список 30 претендентов на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

Enjoyed our days off in the city ?? pic.twitter.com/4IyqliEIVJ — Frenkie de Jong (@DeJongFrenkie21) October 27, 2019

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