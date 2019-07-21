Френки де Йонг: "Хочу быть игроком стартового состава "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг отметил, что рассчитывать быть игроком стартового состава в каталонском клубе. 22-летний голландец перешел в "Барселону" из "Аякса" за 75 миллионов евро.

– "Барселона" один из крупнейших клубов в мире, и это нормально, что там высокая конкуренция, – цитирует El Mundo Deportivo де Йонга. – Я хочу показать тренеру, что могу быть игроком стартового состава. Речь идет не о том, чтобы я занял чье-то конкретное место в команде. Просто хочу играть постоянно, причем на любой позиции, где мне скажут.

Примером для меня может быть Ракитич. Это отличный игрок, которого я очень уважаю. Он добился больших успехов. Но если бы мне пришлось называть игрока, который оказал наибольшую поддержку, то я указал бы на Бускетса. Он очень мне помогает во всем.