Мастантуоно: «Ламине Ямал играет лучше меня, он демонстрирует невероятный уровень
Полузащитник «Реала» Франко Мастантуоно считает, что нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль играет лучше него.
«Ямаль играет лучше меня, он демонстрирует невероятный уровень и уже доказал, что сейчас переживает потрясающий период. Я приехал в «Реал», сейчас прохожу процесс адаптации, который, надеюсь, будет быстрым и я смогу привыкнуть к ритму футбола в Европе», — цитирует Cadena SER Мастантуоно.
18-летний аргентинец в августе перебрался в «Реал». В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 12 матчах во всех турнирах.
Новости