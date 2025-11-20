Мастантуоно: «Ламине Ямал играет лучше меня, он демонстрирует невероятный уровень

Полузащитник «Реала» Франко Мастантуоно считает, что нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль играет лучше него.

«Ямаль играет лучше меня, он демонстрирует невероятный уровень и уже доказал, что сейчас переживает потрясающий период. Я приехал в «Реал», сейчас прохожу процесс адаптации, который, надеюсь, будет быстрым и я смогу привыкнуть к ритму футбола в Европе», — цитирует Cadena SER Мастантуоно.

18-летний аргентинец в августе перебрался в «Реал». В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 12 матчах во всех турнирах.