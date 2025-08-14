Мастантуоно — о переходе в «Реал»: «Обещаю, что отдам жизнь за эту футболку»

Аргентинский полузащитник Франко Мастантуоно прокомментировал переход в «Реал».

14 августа состоялась презентация 18-летнего аргентинца в качестве игрока «Реала».

«Это особенный день для меня. У меня сбылась мечта как футболиста и как человека — попасть в «Реал», самый большой клуб в мире. Я обещаю вам, что отдам свою жизнь за эту футболку, о которой я всегда мечтал. Сегодня мечта сбывается, сегодня все начинается», — приводит слова Мастантуоно пресс-служба «Реала».

Ранее Мастантуоно подписал контракт с мадридским клубом до 30 июня 2031 года. Сумма трансфера из «Ривер Плейт» составила 45 миллионов евро.

Полузащитник сыграл за «Ривер Плейт» 62 матча, забил 10 голов и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.