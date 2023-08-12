Кессье попрощался с «Барселоной»: «Наши пути разошлись, но я всегда буду за вас болеть»
Полузащитник Франк Кессье, который недавно подписал контракт с «Аль-Ахли», попрощался с «Барселоной».
«Для меня было честью и привилегией носить эти цвета, побеждать и бороться за вас. Я доволен этим годом как лично, так и для команды. Хочу поблагодарить болельщиков, с которыми я всегда буду заодно. Теперь наши пути разошлись, но я всегда буду болеть за вас! Вперед, «Барса»!» — написал Кессье в своих соцсетях.
26-летний футболист выступал за «Барселону» с лета 2022 года. Он провел 43 матча, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. До этого полузащитник играл за «Милан», «Аталанту», «Чезену» и ивуарийский «Стелла клаб».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|0 : 2
|11.08
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 2
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
|Г
|
|
Хави Гуэрра
Валенсия
|1
|
|
Муктар Диакаби
Валенсия
|1
|
|
Юссеф Эн-Несири
Севилья
|1
|П
|
|
Андре Алмейда I
Валенсия
|1
|
|
Уго Дуро
Валенсия
|1
|
|
Хесус Хоакин Сусо
Севилья
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|1
|0
|1
|
|
Ривера Альваро Гарсия
Райо Вальекано
|1
|0
|1