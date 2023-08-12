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Сегодня, 17:47

Кессье попрощался с «Барселоной»: «Наши пути разошлись, но я всегда буду за вас болеть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Франк Кессье, который недавно подписал контракт с «Аль-Ахли», попрощался с «Барселоной».

«Для меня было честью и привилегией носить эти цвета, побеждать и бороться за вас. Я доволен этим годом как лично, так и для команды. Хочу поблагодарить болельщиков, с которыми я всегда буду заодно. Теперь наши пути разошлись, но я всегда буду болеть за вас! Вперед, «Барса»!» — написал Кессье в своих соцсетях.

26-летний футболист выступал за «Барселону» с лета 2022 года. Он провел 43 матча, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. До этого полузащитник играл за «Милан», «Аталанту», «Чезену» и ивуарийский «Стелла клаб».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
2
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
6
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
8
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
9
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
14
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
15
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
16
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
17
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
19
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
20
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
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38 тур
11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 0 : 2
11.08 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 2
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 - : -
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 - : -
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
13.08 22:30
Хетафе – Барселона
 - : -
14.08 20:30
Кадис – Алавес
 - : -
14.08 22:30
Атлетико – Гранада
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Хави Гуэрра

Хави Гуэрра

Валенсия

 1
Муктар Диакаби

Муктар Диакаби

Валенсия

 1
Юссеф Эн-Несири

Юссеф Эн-Несири

Севилья

 1
П
Андре Алмейда I

Андре Алмейда I

Валенсия

 1
Уго Дуро

Уго Дуро

Валенсия

 1
Хесус Хоакин Сусо

Хесус Хоакин Сусо

Севилья

 1
И К Ж
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 1 0 1
Ривера Альваро Гарсия

Ривера Альваро Гарсия

Райо Вальекано

 1 0 1
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