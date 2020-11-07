Фото дня. Месси в запасе «Барселоны»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси остался в запасе в матче девятого тура чемпионата Испании против «Бетиса».
Lionel Messi watches on from the bench ? pic.twitter.com/8tm59Hmmze— Goal (@goal) November 7, 2020
Альфред Схредер, помощник главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана, объяснил, что причина не в травме игрока, а в усталости. После первого тайма счет в матче равный — 1:1.
? — Lionel Messi receives his first moment of rest since September 2019. pic.twitter.com/YjPUdJ1p1O— ??? ??? ? (@TheEuropeanLad) November 7, 2020
33-летний аргентинец в текущем сезоне провел девять матчей за «Барсу» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.