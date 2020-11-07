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Фото дня. Месси в запасе «Барселоны»

19:12
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси остался в запасе в матче девятого тура чемпионата Испании против «Бетиса».

Альфред Схредер, помощник главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана, объяснил, что причина не в травме игрока, а в усталости. После первого тайма счет в матче равный — 1:1.

33-летний аргентинец в текущем сезоне провел девять матчей за «Барсу» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.

Барселона — Бетис

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