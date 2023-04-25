Форвард «Жироны» Кастельянос — первый игрок в 21-м веке, оформивший покер в ворота «Реала» в ла лиге

Нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос забил 4 мяча в ворота «Реала» в матче 31-го тура испанской ла лиги.

Аргентинец стал первым игроком, который оформил покер в ворота мадридцев в ла лиге в 21-м веке.

24-летний форвард выступает за «Жирону» с лета прошлого года. Это его дебютный сезон в Европе.