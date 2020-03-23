Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Форвард «Вулверхэмптона» Хименес — ключевая цель «Реала» на лето

09:27
Теги:

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес — ключевая цель «Реала» на летнее трансферное окно, сообщает AS.

По информации источника, руководство «Королевского клуба» недовольно форвардом Лукой Йовичем и хочет приобрести Хименеса на его место.

На счету 28-летнего мексиканца 22 гола и 10 результативных передач в 44 матчах за «Вулверхэмптон» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Хименеса в 50 миллионов евро. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Атлетико», за который тот уже выступал с 2014 по 2015 год.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир