Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес — ключевая цель «Реала» на летнее трансферное окно, сообщает AS.

По информации источника, руководство «Королевского клуба» недовольно форвардом Лукой Йовичем и хочет приобрести Хименеса на его место.

На счету 28-летнего мексиканца 22 гола и 10 результативных передач в 44 матчах за «Вулверхэмптон» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Хименеса в 50 миллионов евро. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Атлетико», за который тот уже выступал с 2014 по 2015 год.