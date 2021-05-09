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Форвард «Вильярреала» Чиквуэзе может пропустить финал Лиги Европы из-за травмы

07:58
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Нападающий «Вильярреала» Самуэль Чиквуэзе может пропустить финал Лиги Европы из-за травмы, сообщает AS.

После ответного матча 1/2 финала турнира против «Арсенала» (0:0) у 21-летнего нигерийца выявили повреждение прямой мышцы левого бедра. Точные сроки восстановления не сообщаются, игрок может пропустить около месяца.

В сезоне-2020/21 Чиквуэзе провел 40 матчей за «Вильярреал», на его счету 5 голов и 8 результативных передач.

Финал Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/05/08/primera/1620484964_219382.html

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