Форвард «Вильярреала» Чиквуэзе может пропустить финал Лиги Европы из-за травмы

Нападающий «Вильярреала» Самуэль Чиквуэзе может пропустить финал Лиги Европы из-за травмы, сообщает AS.

После ответного матча 1/2 финала турнира против «Арсенала» (0:0) у 21-летнего нигерийца выявили повреждение прямой мышцы левого бедра. Точные сроки восстановления не сообщаются, игрок может пропустить около месяца.

В сезоне-2020/21 Чиквуэзе провел 40 матчей за «Вильярреал», на его счету 5 голов и 8 результативных передач.

Финал Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая.