Форвард «Вильярреала» Чиквуэзе может пропустить финал Лиги Европы из-за травмы
07:58
Нападающий «Вильярреала» Самуэль Чиквуэзе может пропустить финал Лиги Европы из-за травмы, сообщает AS.
После ответного матча 1/2 финала турнира против «Арсенала» (0:0) у 21-летнего нигерийца выявили повреждение прямой мышцы левого бедра. Точные сроки восстановления не сообщаются, игрок может пропустить около месяца.
В сезоне-2020/21 Чиквуэзе провел 40 матчей за «Вильярреал», на его счету 5 голов и 8 результативных передач.
Финал Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/05/08/primera/1620484964_219382.html
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