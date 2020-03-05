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Форвард «Вильярреала» Бакка может перейти в клуб МЛС

15:14
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Нападающий «Вильярреала» Карлос Бакка может перейти в «Атланту», выступающую в МЛС, сообщает Goal.com.

По информации источника, американский клуб рассчитывает заменить 33-летним колумбийцем 26-летнего форварда Джозефа Мартинеса, который заработал разрыв крестообразной связки в матче против «Нэшвилла» (2:1).

На счету Бакки 4 гола в 16 матчах за «Вильярреал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 3 миллиона евро.

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