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Форвард «Валенсии» может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»

12:46
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Нападающий «Валенсии» Гонсало Гедеш привлек интерес «Вулверхэмптона», сообщает Football Insider.

По информации источника, «волки» могут сделать предложение по 24-летнему португальцу в летнее трансферное окно. Сообщается, что английский клуб может включить в сделку нападающего Патрика Кутроне.

В сезоне-2020/21 Гедеш провел 25 матчей за «Валенсию», на его счету 4 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-wolves-plot-guedes-signing-and-16m-star-to-be-offered-in-part-exchange/

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