Форвард «Валенсии» может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»
Нападающий «Валенсии» Гонсало Гедеш привлек интерес «Вулверхэмптона», сообщает Football Insider.
По информации источника, «волки» могут сделать предложение по 24-летнему португальцу в летнее трансферное окно. Сообщается, что английский клуб может включить в сделку нападающего Патрика Кутроне.
В сезоне-2020/21 Гедеш провел 25 матчей за «Валенсию», на его счету 4 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/sources-wolves-plot-guedes-signing-and-16m-star-to-be-offered-in-part-exchange/
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