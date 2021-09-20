Форвард «Валенсии» Дуро прокомментировал поражение в матче с «Реалом»

Форвард «Валенсии» Уго Дуро подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:2).

«Команда приложила огромные усилия. У «Реала» практически не было шансов. Они вернулись за пять минут, но мы знаем, что такое «Реал». Мы будем усердно работать, чтобы одержать победу в следующей игре против «Севильи». Я очень счастлив, что забил первый гол за команду. Я не знал, праздновать или нет, потому что я играл за «Реал», но это был особенный момент», — приводит слова Дуро официальный сайт клуба.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в этой встрече. У 30-летнего хавбека растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена, он пропустит не меньше месяца.

«Реал» вернулся на первое место в турнирной таблице. «Валенсия» — третья.