Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в «Реал»
Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Реале»
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Fichajes.
По данным источника, мадридцы могут рассмотреть возможный вариант покупки англичанина в случае неудачи переговоров с форвардом «Боруссии» Эрлином Холанном. Сам Кейн хотел бы выступать в клубе, играющем в Лиге чемпионов.
В этом сезоне англичанин провел 29 матчей в АПЛ, в которых забил 12 мячей и сделал шесть голевых передач.
«Реал» с 69 очками лидирует в таблице ла лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|30
|21
|6
|3
|61-26
|69
|
2
|Барселона
|29
|16
|9
|4
|57-29
|57
|
3
|Атлетико
|30
|17
|6
|7
|57-37
|57
|
4
|Севилья
|30
|15
|12
|3
|40-20
|57
|
5
|Бетис
|30
|16
|5
|9
|54-36
|53
|
6
|Р. Сосьедад
|29
|13
|9
|7
|29-29
|48
|
7
|Вильярреал
|30
|12
|9
|9
|48-29
|45
|
8
|Атлетик
|30
|11
|11
|8
|35-29
|44
|
9
|Валенсия
|30
|10
|11
|9
|42-43
|41
|
10
|Осасуна
|30
|10
|8
|12
|30-40
|38
|
11
|Сельта
|30
|9
|9
|12
|34-34
|36
|
12
|Эспаньол
|29
|9
|9
|11
|35-41
|36
|
13
|Р. Вальекано
|29
|9
|6
|14
|31-36
|33
|
14
|Хетафе
|30
|7
|11
|12
|28-33
|32
|
15
|Эльче
|30
|8
|8
|14
|31-42
|32
|
16
|Гранада
|30
|6
|11
|13
|33-48
|29
|
17
|Кадис
|30
|5
|13
|12
|25-41
|28
|
18
|Мальорка
|30
|6
|8
|16
|26-50
|26
|
19
|Леванте
|30
|4
|10
|16
|33-58
|22
|
20
|Алавес
|30
|5
|7
|18
|24-52
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.04
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|1 : 0
|2.04
|17:15
|
Леванте – Вильярреал
|2 : 0
|2.04
|19:30
|
Сельта – Реал
|1 : 2
|2.04
|22:00
|
Атлетико – Алавес
|4 : 1
|3.04
|15:00
|
Атлетик – Эльче
|2 : 1
|3.04
|17:15
|
Бетис – Осасуна
|4 : 1
|3.04
|19:30
|
Валенсия – Кадис
|0 : 0
|3.04
|19:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|2 : 2
|3.04
|22:00
|
Барселона – Севилья
|1 : 0
|4.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Эспаньол
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|24
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|24
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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