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Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в «Реал»

Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Реале»
Виктория Кравченко
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Fichajes.

По данным источника, мадридцы могут рассмотреть возможный вариант покупки англичанина в случае неудачи переговоров с форвардом «Боруссии» Эрлином Холанном. Сам Кейн хотел бы выступать в клубе, играющем в Лиге чемпионов.

В этом сезоне англичанин провел 29 матчей в АПЛ, в которых забил 12 мячей и сделал шесть голевых передач.

«Реал» с 69 очками лидирует в таблице ла лиги.

Гарри Кейн
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
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 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
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 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
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 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
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 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
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 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
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 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
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 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
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 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 0
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 2 : 0
2.04 19:30
Сельта – Реал
 1 : 2
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
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3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 2 : 1
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
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3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 0 : 0
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 2 : 2
3.04 22:00
Барселона – Севилья
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4.04 22:00
Р. Сосьедад – Эспаньол
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Карим Бензема

Реал

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Усман Дембеле

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Карим Бензема

Реал

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Барселона

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Хетафе

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