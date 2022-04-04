Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в «Реал»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Fichajes.

По данным источника, мадридцы могут рассмотреть возможный вариант покупки англичанина в случае неудачи переговоров с форвардом «Боруссии» Эрлином Холанном. Сам Кейн хотел бы выступать в клубе, играющем в Лиге чемпионов.