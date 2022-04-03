Форвард «Сельты» Нолито остался недоволен работой судей в матче с «Реалом»

Нападающий «Сельты» Нолито раскритиковал судейство в матче с «Реалом» (1:2) в 30-м туре ла лиги.

«Мы провели хороший матч, но проиграли. Однако мы заслуживали ничью. В наши ворота было назначено три пенальти, последний был просто смешным. Мы скромная команды, и мы заслуживаем победу со стороны судей. Сложно конкурировать с «Реалом» и «Барселоной», которые входят в число лучших команд мира. На этот раз есть моменты, которые кажутся смешными. Нас не уважают», — цитирует Нолито Marca.

Футболист забил единственный гол за команду.

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 69 очками в 30 матчах. «Сельта» занимает 11-ю строчку с 36 очками в 30 играх.