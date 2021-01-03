Форвард «Сельты» и лучший бомбардир ла лиги Аспас получил травму в матче с «Реалом»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас получил травму в матче 17-го тура чемпионата Испании против «Реала» (0:2), сообщает пресс-служба клуба из Виго.

У 33-летнего испанца подозрение на разрыв мышцы задней поверхности бедра. У другого форварда «кельтов» Нолито также диагностировали мышечное повреждение после встречи с «Реалом». Сообщается, что в ближайшее время оба футболиста пройдут дополнительное медицинское обследование для определения степени серьезности травм.

PARTE M?DICO | @aspas10 sofre unha posible rotura fibrilar na s?a perna dereita e Nolito tam?n ten unha lesi?n muscular.



Ambos ser?n sometidos a probas para determinar o alcance exacto das lesi?ns.



?https://t.co/YKN5uc17Uj pic.twitter.com/LJzYt40KUu — RC Celta (@RCCelta) January 2, 2021

В сезоне-2020/21 Аспас провел 18 матчей за «Сельту», на его счету 9 голов и 8 результативных передач. Форвард делит первую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата испании с Херардом Морено из «Вильярреала».

На счету 34-летнего Нолито 6 голов и 2 результативных передачи в 18 встречах.