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Форвард «Сельты» и лучший бомбардир ла лиги Аспас получил травму в матче с «Реалом»

09:42
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Нападающий «Сельты» Яго Аспас получил травму в матче 17-го тура чемпионата Испании против «Реала» (0:2), сообщает пресс-служба клуба из Виго.

У 33-летнего испанца подозрение на разрыв мышцы задней поверхности бедра. У другого форварда «кельтов» Нолито также диагностировали мышечное повреждение после встречи с «Реалом». Сообщается, что в ближайшее время оба футболиста пройдут дополнительное медицинское обследование для определения степени серьезности травм.

В сезоне-2020/21 Аспас провел 18 матчей за «Сельту», на его счету 9 голов и 8 результативных передач. Форвард делит первую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата испании с Херардом Морено из «Вильярреала».

На счету 34-летнего Нолито 6 голов и 2 результативных передачи в 18 встречах.

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