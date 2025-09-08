Ямаль потерял паспорт после матча отбора чемпионата мира в Турции

Форвард сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль потерял свой паспорт после гостевого матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Турции (6:0). Игра проходила в Конье.

Судя по видео, опубликованном Beyaz Futbol, 18-летний футболист долго искал документы в чемодане возле автобуса национальной команды. Он также вернулся в раздевалку и продолжил поиски в отеле.

Команда ждала Ямаля больше часа. Вингер все же уехал с партнерами по сборной, но паспорт так и не нашел. Это поставило под вопрос, как игрок будет улетать из Турции.

В межсезонье Ямаль попал в скандал после того, как пригласил людей с карликовостью на вечеринку по случаю своего 18-летия.