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Сегодня, 11:45

Форвард сборной Дании Брейтуэйт может перейти в «Эвертон»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Дании Мартин Брейтуэйт может продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что клубу из Ливерпуля предложили рассмотреть кандидатуру 33-летнего футболиста на замену форварду Доминику Калверту-Льюину, который не хочет продлевать соглашение с «Эвертоном», рассчитанное до 2025 года.

У Брейтуэйта этим летом истек контракт с «Эспаньолом», за который он выступал с 2022 года. В минувшем сезоне футболист провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись 22 голами и 3 результативными передачами.

Ранее датчанин играл в «Барселоне», «Леганесе», «Бордо», «Мидлсбро», «Тулузе» и «Эсбьерге».

Источник: Mundo Deportivo
Футбол
ФК Эвертон
Мартин Брейтуэйт
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