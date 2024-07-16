Форвард сборной Дании Брейтуэйт может перейти в «Эвертон»
Нападающий сборной Дании Мартин Брейтуэйт может продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что клубу из Ливерпуля предложили рассмотреть кандидатуру 33-летнего футболиста на замену форварду Доминику Калверту-Льюину, который не хочет продлевать соглашение с «Эвертоном», рассчитанное до 2025 года.
У Брейтуэйта этим летом истек контракт с «Эспаньолом», за который он выступал с 2022 года. В минувшем сезоне футболист провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись 22 голами и 3 результативными передачами.
Ранее датчанин играл в «Барселоне», «Леганесе», «Бордо», «Мидлсбро», «Тулузе» и «Эсбьерге».
Источник: Mundo Deportivo
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