Форвард «Реала» Йович заразился коронавирусом
19:47
Нападающий «Реала» Лука Йович сдал положительный тест на коронавирус, сообщает 30 декабря официальный сайт клуба. Согласно реламенту, он должен отправиться на самоизоляцию.
24-летний серб в текущем сезоне провел 13 матчей за «Реал» во всех турнирах. В его активе один гол и две результативные передачи.
Ранее голкипер «Реала» Тибо Куртуа сообщил, что сдал два отрицательных теста подряд.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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