Форвард «Реала» Йович заразился коронавирусом

Нападающий «Реала» Лука Йович сдал положительный тест на коронавирус, сообщает 30 декабря официальный сайт клуба. Согласно реламенту, он должен отправиться на самоизоляцию.

24-летний серб в текущем сезоне провел 13 матчей за «Реал» во всех турнирах. В его активе один гол и две результативные передачи.

Ранее голкипер «Реала» Тибо Куртуа сообщил, что сдал два отрицательных теста подряд.