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Форвард «Реала» Йович заразился коронавирусом

19:47
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Нападающий «Реала» Лука Йович сдал положительный тест на коронавирус, сообщает 30 декабря официальный сайт клуба. Согласно реламенту, он должен отправиться на самоизоляцию.

24-летний серб в текущем сезоне провел 13 матчей за «Реал» во всех турнирах. В его активе один гол и две результативные передачи.

Ранее голкипер «Реала» Тибо Куртуа сообщил, что сдал два отрицательных теста подряд.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное