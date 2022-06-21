Форвард «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о нападающем «ПСЖ» и национальной команды Неймаре.

«Неймар — лучший игрок сборной Бразилии, — приводит слова Винисиуса AS. — Соперники всегда концентрируются на нем чуть сильнее, и он просит нас забегать в свободные зоны. У него отличное мастерство, которое позволяет находить нас передачами».

По словам 21-летнего нападающего, Неймар делает все для него и других молодых игроков сборной Бразилии.

«Чем старше он становится, тем сильнее на него давят. Он называет это ответственностью. Он снимает ее с нас, с тех, кто приходит в сборную. Играть за сборную — это большое давление, но мы привыкаем к этому», — сказал он.

В прошедшем сезоне 30-летний Неймар забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.