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Винисиус: «Неймар — лучший игрок сборной Бразилии. Чем старше он становится, тем сильнее на него давят»

Винисиус назвал Неймара лучшим игроком сборной Бразилии
Карен Саркисян
Корреспондент
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Форвард «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о нападающем «ПСЖ» и национальной команды Неймаре.

«Неймар — лучший игрок сборной Бразилии, — приводит слова Винисиуса AS. — Соперники всегда концентрируются на нем чуть сильнее, и он просит нас забегать в свободные зоны. У него отличное мастерство, которое позволяет находить нас передачами».

По словам 21-летнего нападающего, Неймар делает все для него и других молодых игроков сборной Бразилии.

«Чем старше он становится, тем сильнее на него давят. Он называет это ответственностью. Он снимает ее с нас, с тех, кто приходит в сборную. Играть за сборную — это большое давление, но мы привыкаем к этому», — сказал он.

В прошедшем сезоне 30-летний Неймар забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://as.com/futbol/primera/vini-se-queda-seguire-en-el-equipo-mas-grande-del-mundo-n/
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1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

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Валенсия

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