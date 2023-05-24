Родриго в этом сезоне ла лиги забил 7 голов — за предыдущие три года в «Реале» было столько же

Вингер «Реала» Родриго отметился победным голом на 89-й минуте матча с «Райо Вальекано» в 36-м туре чемпионата Испании.

Таким образом, 22-летний бразилец забил свой 7-й гол в этом сезоне ла лиги. Столько же форвард забил за предыдущие три года выступлений за «Реал».

Всего в этом сезоне на счету Родриго 17 голов в 55 матчах, что на 1 меньше, чем за предыдущие три сезона в «Реале».