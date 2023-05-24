Родриго в этом сезоне ла лиги забил 7 голов — за предыдущие три года в «Реале» было столько же
Вингер «Реала» Родриго отметился победным голом на 89-й минуте матча с «Райо Вальекано» в 36-м туре чемпионата Испании.
Таким образом, 22-летний бразилец забил свой 7-й гол в этом сезоне ла лиги. Столько же форвард забил за предыдущие три года выступлений за «Реал».
Всего в этом сезоне на счету Родриго 17 голов в 55 матчах, что на 1 меньше, чем за предыдущие три сезона в «Реале».
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|36
|27
|4
|5
|66-18
|85
|
2
|Реал
|36
|23
|5
|8
|72-34
|74
|
3
|Атлетико
|35
|22
|6
|7
|63-27
|72
|
4
|Р. Сосьедад
|36
|20
|8
|8
|48-32
|68
|
5
|Вильярреал
|36
|19
|6
|11
|56-36
|63
|
6
|Бетис
|35
|16
|8
|11
|43-38
|56
|
7
|Атлетик
|35
|14
|8
|13
|46-39
|50
|
8
|Жирона
|36
|13
|10
|13
|56-51
|49
|
9
|Севилья
|36
|13
|10
|13
|45-50
|49
|
10
|Осасуна
|35
|13
|8
|14
|32-39
|47
|
11
|Р. Вальекано
|36
|12
|10
|14
|43-49
|46
|
12
|Мальорка
|35
|12
|8
|15
|33-40
|44
|
13
|Валенсия
|35
|11
|7
|17
|39-41
|40
|
14
|Сельта
|36
|10
|10
|16
|41-51
|40
|
15
|Альмерия
|36
|11
|6
|19
|46-62
|39
|
16
|Кадис
|36
|9
|11
|16
|28-52
|38
|
17
|Вальядолид
|36
|11
|5
|20
|33-63
|38
|
18
|Хетафе
|35
|8
|11
|16
|31-44
|35
|
19
|Эспаньол
|35
|8
|10
|17
|44-61
|34
|
20
|Эльче
|36
|4
|9
|23
|28-66
|21
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|23.05
|20:30
|
Сельта – Жирона
|1 : 1
|23.05
|20:30
|
Р. Сосьедад – Альмерия
|1 : 0
|23.05
|23:00
|
Вальядолид – Барселона
|3 : 1
|24.05
|20:30
|
Эльче – Севилья
|1 : 1
|24.05
|20:30
|
Реал – Р. Вальекано
|2 : 1
|24.05
|20:30
|
Вильярреал – Кадис
|2 : 0
|24.05
|23:00
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|24.05
|23:00
|
Эспаньол – Атлетико
|- : -
|25.05
|20:30
|
Мальорка – Валенсия
|- : -
|25.05
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|18
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|15
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|13
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|25
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|21
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|31
|2
|4
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