Хаби Алонсо: «Мбаппе чувствует себя лучше. Он вернулся из больницы»

Мбаппе может сыграть против «Зальцбурга» в матче клубного чемпионата мира

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо допустил, что нападающий Килиан Мбаппе может сыграть в последнем матче группового турнира клубного чемпионата мира против «Зальцбурга». Игра пройдет 27 июня.

«Ему лучше. Он вернулся из больницы два дня назад. Он выздоравливает. С каждым днем мы все более оптимистично настроены относительно того, что он будет в форме к матчу с «Зальцбургом», — цитирует Алонсо пресс-служба клуба.

19 июня Мбаппе госпитализирован с кишечной инфекцией. 26-летнему французу диагностирован острый гастроэнтерит. В этот же день его выписали из больницы Майами.