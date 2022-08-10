Бензема: «Когда Роналду ушел из «Реала», я изменил свою игру и свои амбиции»

Форвард «Реала» Карим Бензема рассказал, как изменилась его игра после ухода нападающего Криштиану Роналду из мадридского клуба.

«Это правда, что я забил гораздо больше мячей, но с Роналду у «Реала» был другой стиль, я больше ассистировал, — приводит слова Бензема Football Espana. — Криштиану очень помогал мне на поле и за его пределами. Но в то время я знал, что могу сделать больше, и когда Роналду ушел из «Реала», я изменил свою игру и свои амбиции. На данный момент у меня это хорошо получается».

В прошедшем сезоне нападающий забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 46 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт 34-летнего француза с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.