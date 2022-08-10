Бензема: «Когда Роналду ушел из «Реала», я изменил свою игру и свои амбиции»
Бензема рассказал, как изменилась его игра после ухода Роналду из «Реала»
Форвард «Реала» Карим Бензема рассказал, как изменилась его игра после ухода нападающего Криштиану Роналду из мадридского клуба.
«Это правда, что я забил гораздо больше мячей, но с Роналду у «Реала» был другой стиль, я больше ассистировал, — приводит слова Бензема Football Espana. — Криштиану очень помогал мне на поле и за его пределами. Но в то время я знал, что могу сделать больше, и когда Роналду ушел из «Реала», я изменил свою игру и свои амбиции. На данный момент у меня это хорошо получается».
В прошедшем сезоне нападающий забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 46 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт 34-летнего француза с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
|0
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17
|Кадис
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|0-0
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18
|Альмерия
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19
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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