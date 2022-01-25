Форвард «ПСЖ» Месси поужинал с Хави и Бускетсом в Барселоне

Форвард «ПСЖ» Месси встретился с Хави и Бускетсом

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вчера, 24 января, встретился в ресторане с некоторыми представителями «Барселоны», сообщает OnzeTv3.

По данным источника, ужин аргентинец провел в компании главного тренера каталонского клуба Хави и полузащитника Серджи Бускетса.

34-летний Месси покинул «Барселону» летом 2021 года из-за сложностей с новым контрактом. С начала нового сезона форвард играет в «ПСЖ». В составе парижан футболист забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 12 матчах лиги 1.