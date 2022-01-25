Форвард «ПСЖ» Месси поужинал с Хави и Бускетсом в Барселоне
Форвард «ПСЖ» Месси встретился с Хави и Бускетсом
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вчера, 24 января, встретился в ресторане с некоторыми представителями «Барселоны», сообщает OnzeTv3.
По данным источника, ужин аргентинец провел в компании главного тренера каталонского клуба Хави и полузащитника Серджи Бускетса.
34-летний Месси покинул «Барселону» летом 2021 года из-за сложностей с новым контрактом. С начала нового сезона форвард играет в «ПСЖ». В составе парижан футболист забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 12 матчах лиги 1.
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|22
|5
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|23
|
16
|Хетафе
|22
|5
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|10
|17-23
|22
|
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|
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|22.12
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Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
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|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
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|31.05
|00:00
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Мальорка – Р. Сосьедад
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Реал
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Хуан Мигель Хуанми
Бетис
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Винисиус Жуниор
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