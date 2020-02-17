Форвард «Леганеса» Брэйтуэйт может перейти в «Барселону» в качестве замены Дембеле

Нападающий «Леганеса» Мартин Брэйтуэйт является трансферной целью «Барселоны», сообщает Goal.com.

По информации источника, каталонцы планируют подписать 28-летнего датчанина в качестве замены травмированным форвардам Луису Суаресу и Усману Дембеле. По мнению руководства «сине-гранатовых», Брэйтуэйт способен укрепить линию атаки команды на время, пока восстанавливаются два вышеперечисленных футболиста. Ранее стало известно, что «Барселоне» официально разрешили подписать футболиста из чемпионата Испании или свободного агента в ближайшие 15 дней из-за длительной травмы Дембеле.

В сезоне-2019/20 на счету Брэйтуэйта 8 голов и 1 результативная передача в 27 матчах за «Леганес». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость датчанина в 10 миллионов евро.