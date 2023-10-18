Форвард Диас успел восстановиться к матчу «Севильи» с «Реалом»

Форвард «Севильи» Мариано Диас полностью восстановился перед предстоящим матчем с «Реалом» в ла лиге, сообщает Mundo Deportivo. Ранее футболист играл за мадридский клуб.

По данным источника, сегодня, 18 октября, вернулся к тренировкам сегодня, 18 октября.

Диас был травмирован во время матча 8-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (1:0).