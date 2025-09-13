Ямаль выбыл на неопределенный срок из-за проблем в паховой области

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль выбыл на неопределенный срок из-за проблем в паховой области, сообщает пресс-служба клуба. Форвард пропустит матч с «Валенсией» в 4-м туре ла лиги.

«У Ламина Ямаля возникли проблемы в лобковой области, из-за которых он не смог сегодня тренироваться. Он не примет участия в воскресной игре с «Валенсией» и не будет тренироваться с командой до тех пор, пока проблема не будет решена», — говорится в заявлении клуба.

14 сентября «Барселона» примет «Валенсию» в ла лиге, 18 сентября каталонцы сыграют в гостях с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.