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Сегодня, 16:10

Форвард «Барселоны» Торрес может перейти в «Ньюкасл»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает Football Transfers.

По информации источника, английский клуб ведет внутренние переговоры по трансферу игрока.

Ранее испанец уже играл в АПЛ за «Манчестер Сити» с 2020 по 2022 год.

Действующий контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне 23-летний Ферран сыграл 43 матча за каталонцев, забил семь голов и отдал три голевые передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Реал 36 23 5 8 72-34 74
3
 Атлетико 36 22 7 7 66-30 73
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 36 19 6 11 56-36 63
6
 Бетис 36 16 8 12 43-39 56
7
 Осасуна 36 14 8 14 34-39 50
8
 Атлетик 36 14 8 14 46-41 50
9
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
10
 Севилья 36 13 10 13 45-50 49
11
 Мальорка 36 13 8 15 34-40 47
12
 Р. Вальекано 36 12 10 14 43-49 46
13
 Валенсия 36 11 7 18 39-42 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 36 9 11 16 28-52 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 36 9 11 16 32-44 38
19
 Эспаньол 36 8 11 17 47-64 35
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