Рафинья: «Неймар и Роналдиньо были для меня огромным вдохновением»

Нападающий «Барселоны» Рафинья ответил на вопрос о том, какие игроки служили ему примером для подражания.

«Неймар и Роналдиньо. Эти два игрока были для меня огромным вдохновением. Я не часто наблюдал за Роналдиньо, когда он играл, потому что был слишком молод. Но благодаря YouTube я смог посмотреть клипы с его участием и других игроков, таких как Ривалдо, Роналдо», — цитирует Рафинью Barca Universal.

Рафинья является воспитанником клуба «Аваи». Также он выступал за «Виторию», «Спортинг», «Ренн», «Лидс», а к «Барселоне» форвард присоединился в 2022 году.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел 42 матча за сине-гранатовых во всех турнирах, забив 27 голов и сделав 20 результативных передач.