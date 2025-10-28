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28 октября 2025, 14:39

Ямаль предложил Винисиусу подраться во время потасовки в класико

Руслан Минаев
Ламин Ямаль и Винисиус Жуниор во время потасовки в матче «Реал» — «Барселона».
Фото Reuters

Стали известны детали эмоционального диалога между нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором и форвардом «Барселоны» Ламином Ямалем. Игра 10-го тура Ла лиги завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:1.

По информации телеканала Movistar+, который детально разобрал эпизод, Ямаль предложил Винисиусу подраться: «Хочешь подраться?». Бразилец согласился: «Погнали!». После этого бразильца оттащили члены тренерского штаба «Реала», а Ямаль ушел в подтрибунное помещение.

Перед класико Ямаль публично обвинил «Реал» в излишних жалобах и жульничестве.

Футболисты &laquo;Реала&raquo; и &laquo;Барселоны&raquo; подрались после матча 10-го тура Ла&nbsp;лиги 26&nbsp;октября.Жесткие разборки «Реала» и «Барселоны» после класико! Ямалю досталось за дерзкие слова до игры

«Реал» после 10 туров Ла лиги набрал 27 очков и занимает первое место в таблице. «Барселона» с 22 очками — на второй строчке.

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Винисиус Жуниор
Ламин Ямаль
ФК Барселона
ФК Реал
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1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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