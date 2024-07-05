Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль назвал своего любимого игрока.

«Я всегда говорил, что Лео Месси — лучший игрок в истории, но мне нравится наблюдать за Неймаром», — приводит El Chiringuito слова игрока.

Ранее Ямаль заявил, что никогда не перейдет в «Реал».

Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. 32-летний бразилец провел за клуб 186 матчей, забил 105 голов и сделал 76 результативных передач.