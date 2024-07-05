Ямаль о любимом игроке: «Месси — лучший в истории, но мне нравится Неймар»
Форвард «Барселоны» Ямаль назвал любимого игрока
Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль назвал своего любимого игрока.
«Я всегда говорил, что Лео Месси — лучший игрок в истории, но мне нравится наблюдать за Неймаром», — приводит El Chiringuito слова игрока.
Ранее Ямаль заявил, что никогда не перейдет в «Реал».
Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. 32-летний бразилец провел за клуб 186 матчей, забил 105 голов и сделал 76 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.08
|00:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|18.08
|00:00
|
Бетис – Жирона
|- : -
|18.08
|00:00
|
Мальорка – Реал
|- : -
|18.08
|00:00
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|18.08
|00:00
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
|18.08
|00:00
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|00:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|00:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|18.08
|00:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|18.08
|00:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
Новости